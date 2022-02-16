Политолог Мезюхо заявил о попытках НАТО «замаскировать» свои планы против России

Политолог Иван Мезюхо в беседе с RT прокомментировал заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга, что альянс «продолжит обличать агрессивные планы России», чтобы осложнить возможную «агрессию против Украины».

«Запад такими заявлениями маскирует собственные планы при осуществлении агрессии в отношении Российской Федерации. То есть в том, в чём обвиняют Россию, впору обвинять сам альянс», — рассказал политолог.

Запад действует с позиции агрессивного давления на Москву, распространяя фейки о «мифическом российском вторжении» и несуществующей «военной агрессии» России, считает эксперт.

«Это делается для ослабления России... К сожалению, в НАТО не понимают, что такая политика контрпродуктивна», — подчеркнул Мезюхо.

Ранее Столтенберг пообещал «продолжить обличать агрессивные планы России».