Политолог Мезюхо заявил о попытках НАТО «замаскировать» свои планы против России

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Дарья Ускова
Политолог Иван Мезюхо в беседе с RT прокомментировал заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга, что альянс «продолжит обличать агрессивные планы России», чтобы осложнить возможную «агрессию против Украины».
Политолог Мезюхо заявил о попытках НАТО «замаскировать» свои планы против России
  • РИА Новости

«Запад такими заявлениями маскирует собственные планы при осуществлении агрессии в отношении Российской Федерации. То есть в том, в чём обвиняют Россию, впору обвинять сам альянс», — рассказал политолог.

Запад действует с позиции агрессивного давления на Москву, распространяя фейки о «мифическом российском вторжении» и несуществующей «военной агрессии» России, считает эксперт.

«Это делается для ослабления России... К сожалению, в НАТО не понимают, что такая политика контрпродуктивна», — подчеркнул Мезюхо.

Ранее Столтенберг пообещал «продолжить обличать агрессивные планы России».

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