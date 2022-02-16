Песков: у НАТО есть проблемы в системе оценки происходящих событий

У НАТО есть проблемы в системе оценки происходящих событий, если альянс не видит возвращения российских военнослужащих в места постоянной дислокации после учений, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Определённый гандикап присутствует в системе оценки положения дел у НАТО, это наверняка не даёт возможности представителям НАТО трезво оценивать ситуацию», — сказал он.

Песков подчеркнул, что у НАТО есть проблема «в системе оценки ситуации».

Как ранее заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг, альянс «продолжит обличать агрессивные планы России», чтобы осложнить возможную «агрессию против Украины».

Он добавил, что пока альянс не видит «никаких признаков военной деэскалации на месте».