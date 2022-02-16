Полянский: выступление украинского постпреда в ООН Кислицы построено на пустой демагогии

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Первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский уличил постпреда Украины Сергея Кислицу в демагогии и искажении фактов.
Полянский: выступление украинского постпреда в ООН Кислицы построено на пустой демагогии
  • AP
  • © Richard Drew

Ранее Кислица заявил, что Россия якобы не может документально подтвердить свои права на постоянное членство в Совете Безопасности ООН.

По его словам, после ликвидации СССР в 1991 году Россия так и не прошла процедуру вступления в ООН, предусмотренную уставом.

Он также обвинил секретариат ООН в сокрытии документов, касающихся этой темы, и призвал организацию признать ошибку и раскрыть их.

«Господин Кислица основывает свою позицию на наборе псевдоюридических утверждений, делая вид, что они являются аксиомой. Однако не нужно быть специалистом в области международного права, чтобы понять, что его выступление построено на пустой демагогии и умышленном искажении фактов», — сказал Полянский РИА Новости.

Он отметил, что украинский постпред путает термины «государство-продолжатель» (коим является Россия по отношению к СССР) и «государство-правопреемник» (которым является Украина по отношению к СССР), тогда как они не являются синонимичными.

Официальный представитель Генсека ООН Стефан Дюжаррик прокомментировал заявление постоянного представителя Украины при организации Сергея Кислицы, который усомнился в праве России быть членом Совета Безопасности ООН.

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова напомнила, что Россия является наследницей Советского Союза. 

Также Захарова на брифинге привела три документа, в том числе зачитала решение Совета глав государств СНГ от 21 декабря 1991 года, в котором говорится, что «страны содружества поддерживают Россию в том, чтобы она продолжила членство СССР в ООН, включая постоянное членство в Совете Безопасности и других международных организациях».

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