Сенаторы США подготовили резолюцию о поддержке санкций против России на случай эскалации
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«Если (президент России. — RT) Владимир Путин продолжит эскалацию его непрекращающихся посягательств на суверенитет Украины, России придется заплатить суровую цену. Мы готовы полностью поддержать немедленное введение жёстких, тяжёлых и эффективных санкций в отношении России, а также жёсткие ограничения и контроль над экспортом в Россию, и мы будем призывать наших союзников и партнёров в Европе и во всем мире присоединиться к нам», — приводит текст заявления РИА Новости.
Также сенаторы намерены продолжать поддерживать оказание экономической и гуманитарной помощи Украине.
Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки в ходе брифинга заявила, что американские санкции в отношении России должны носить сдерживающий характер.
Официальный представитель Госдепа Нед Прайс заявил, что США не станут заранее раскрывать суть санкций, которые готовятся против России, чтобы не дать Москве подготовиться и смягчить их последствия.