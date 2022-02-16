Сенаторы США подготовили резолюцию о поддержке санкций против России на случай эскалации

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Американские сенаторы Чак Шумер, Митч Макконнелл и главы комитетов подготовили резолюцию о полной поддержке санкции в отношении России в случае эскалации ситуации вокруг Украины.
Сенаторы США подготовили резолюцию о поддержке санкций против России на случай эскалации
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  • © Joel Carillet

«Если (президент России. — RT) Владимир Путин продолжит эскалацию его непрекращающихся посягательств на суверенитет Украины, России придется заплатить суровую цену. Мы готовы полностью поддержать немедленное введение жёстких, тяжёлых и эффективных санкций в отношении России, а также жёсткие ограничения и контроль над экспортом в Россию, и мы будем призывать наших союзников и партнёров в Европе и во всем мире присоединиться к нам», — приводит текст заявления РИА Новости.

Также сенаторы намерены продолжать поддерживать оказание экономической и гуманитарной помощи Украине.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки в ходе брифинга заявила, что американские санкции в отношении России должны носить сдерживающий характер

Официальный представитель Госдепа Нед Прайс заявил, что США не станут заранее раскрывать суть санкций, которые готовятся против России, чтобы не дать Москве подготовиться и смягчить их последствия.

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