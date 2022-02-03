Псаки заявила, что американские санкции должны стать инструментом сдерживания России

Американские санкции в отношении России должны носить сдерживающий характер. Об этом заявила в ходе брифинга пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

«Мы находимся в очень тесном контакте с членами конгресса относительно данного законопроекта, который, как мне кажется, ещё даже не был формально представлен. Наш подход с самого начала заключается в том, что калечащие экономические санкции, которые мы обсуждаем и прорабатываем на межведомственном уровне, должны иметь сдерживающий характер», — цитирует Псаки РИА Новости.

Ранее сенатор-демократ Джин Шахин сообщила, что международный комитет сената близок к межпартийному согласованию законопроекта о «превентивных» санкциях против России.

Официальный представитель Госдепа Нед Прайс заявил, что США не станут заранее раскрывать суть санкций, которые готовятся против России, чтобы не дать Москве подготовиться и смягчить их последствия.