Псаки заявила, что американские санкции должны стать инструментом сдерживания России

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Американские санкции в отношении России должны носить сдерживающий характер. Об этом заявила в ходе брифинга пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
Псаки заявила, что американские санкции должны стать инструментом сдерживания России
  • ©Anna Moneymaker/Getty Images

«Мы находимся в очень тесном контакте с членами конгресса относительно данного законопроекта, который, как мне кажется, ещё даже не был формально представлен. Наш подход с самого начала заключается в том, что калечащие экономические санкции, которые мы обсуждаем и прорабатываем на межведомственном уровне, должны иметь сдерживающий характер», — цитирует Псаки РИА Новости.

Ранее сенатор-демократ Джин Шахин сообщила, что международный комитет сената близок к межпартийному согласованию законопроекта о «превентивных» санкциях против России.

Официальный представитель Госдепа Нед Прайс заявил, что США не станут заранее раскрывать суть санкций, которые готовятся против России, чтобы не дать Москве подготовиться и смягчить их последствия.

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