Сенатор-демократ США Шахин сообщила о работе над «превентивными» санкциями против России

Американский сенатор-демократ Джин Шахин сообщила, что международный комитет сената близок к межпартийному согласованию законопроекта о «превентивных» санкциях против России.

Об этом политик рассказала, выступая в Центре стратегических и международных исследований.

«Мы очень близки к достижению соглашения между председателем и старшим республиканцев в комитете по международным отношениям в том, что касается законопроекта, который бы затрагивал превентивные санкции — такие, которые мы могли бы ввести в ответ на то, что мы уже видели со стороны России с точки зрения её агрессивного поведения», — цитирует сенатора РИА Новости.

Кроме того, в комитете ведётся работа над проектом «матери всех санкций» против России, который предусматривает рестрикции против основных секторов российской экономики и руководства страны, напоминает агентство.

Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель исключил введение «превентивных санкций» Евросоюза в отношении России из-за ситуации вокруг Украины.