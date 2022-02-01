Госдеп: США не станут заранее раскрывать суть санкций, чтобы Россия не могла подготовиться

США не станут заранее раскрывать суть санкций, которые готовятся против России, чтобы не дать Москве подготовиться и смягчить их последствия, заявил официальный представитель Госдепа Нед Прайс.

«Не в наших интересах заранее сообщать о наших действиях, что даст России возможность предпринять шаги, которые позволят ей сократить воздействие санкций», — сказал он.

Во время брифинга пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки подтвердила, что власти США подготовили санкционные списки представителей «российских элит и членов их семей» на случай «агрессии против Украины».

Как ранее сообщила газета Financial Times, Соединённые Штаты подготовили список «приближённых к Владимиру Путину» лиц, против которых могут быть введены санкции из-за обострения ситуации вокруг Украины.

В списке физических лиц значатся люди, «играющие роль в принятии правительственных решений».