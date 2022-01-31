FT: США подготовили санкционный список «приближённых к Путину лиц»

Соединённые Штаты подготовили список «приближённых к Владимиру Путину» лиц, против которых могут быть введены санкции из-за обострения ситуации вокруг Украины. Как пишет Financial Times со ссылкой на источник, в списке физических лиц значатся люди, «играющие роль в принятии правительственных решений».

По словам собеседника издания, физлица, попавшие в перечень, «близки к Кремлю и играют роль в процессе принятия правительственных решений или как минимум имеют отношение к дестабилизирующему поведению Кремля».

Газета подчёркивает, что эти лица «особенно уязвимы», так как имеют «тесные финансовые связи с Западом».

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что угрозы США о санкциях против России, а также их возможное введение будет эквивалентно разрыву отношений.