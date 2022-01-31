FT: США подготовили санкционный список «приближённых к Путину лиц»
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По словам собеседника издания, физлица, попавшие в перечень, «близки к Кремлю и играют роль в процессе принятия правительственных решений или как минимум имеют отношение к дестабилизирующему поведению Кремля».
Газета подчёркивает, что эти лица «особенно уязвимы», так как имеют «тесные финансовые связи с Западом».
Ранее глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что угрозы США о санкциях против России, а также их возможное введение будет эквивалентно разрыву отношений.