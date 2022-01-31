Джен Псаки подтвердила, что США подготовили санкции против «российских элит» и их семей
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«Могу подтвердить, что мы выработали конкретные санкционные пакеты в отношении как российских элит, так и членов их семей, если Россия пойдёт на дальнейшее вторжение на Украину. Эти усилия предпринимаются при координации с союзниками и партнёрами», — сказала она, слова Псаки приводит ТАСС.
Как ранее сообщила газета Financial Times, Соединённые Штаты подготовили список «приближённых к Владимиру Путину» лиц, против которых могут быть введены санкции из-за обострения ситуации вокруг Украины.
В списке физических лиц значатся люди, «играющие роль в принятии правительственных решений».