Джен Псаки подтвердила, что США подготовили санкции против «российских элит» и их семей

Власти США подготовили санкционные списки представителей «российских элит и членов их семей» на случай «агрессии против Украины», подтвердила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

«Могу подтвердить, что мы выработали конкретные санкционные пакеты в отношении как российских элит, так и членов их семей, если Россия пойдёт на дальнейшее вторжение на Украину. Эти усилия предпринимаются при координации с союзниками и партнёрами», — сказала она, слова Псаки приводит ТАСС.

Как ранее сообщила газета Financial Times, Соединённые Штаты подготовили список «приближённых к Владимиру Путину» лиц, против которых могут быть введены санкции из-за обострения ситуации вокруг Украины.

В списке физических лиц значатся люди, «играющие роль в принятии правительственных решений».