Посол Антонов: Россия ожидает новых санкций со стороны США

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Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов в эфире YouTube-канала «Соловьёв LIVE» заявил, что Москва ожидает введения Вашингтоном новых антироссийских санкций.
Посол Антонов: Россия ожидает новых санкций со стороны США
  • РИА Новости

«К сожалению, санкции — мы их ожидаем. Сегодня трудно сказать, какие они будут», — заявил глава диппредставительства.

Он отметил, что каждый день наблюдаются дискуссии в конгрессе США касательно санкций. По его словам, в США есть полный консенсус относительно того, что антироссийские санкции нужны.

Антонов отметил, что вопрос лишь в объёме санкций и сроках.

Также российский посол в США заявил, что Россия не собирается ни на кого нападать, поскольку это не отвечает её интересам.

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