Посол Антонов: Россия ожидает новых санкций со стороны США
- РИА Новости
«К сожалению, санкции — мы их ожидаем. Сегодня трудно сказать, какие они будут», — заявил глава диппредставительства.
Он отметил, что каждый день наблюдаются дискуссии в конгрессе США касательно санкций. По его словам, в США есть полный консенсус относительно того, что антироссийские санкции нужны.
Антонов отметил, что вопрос лишь в объёме санкций и сроках.
Также российский посол в США заявил, что Россия не собирается ни на кого нападать, поскольку это не отвечает её интересам.