Матвиенко: Россия продолжает «держать открытой дверь» для переговоров по безопасности
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«Россия, несмотря на отказ Запада предоставить ей гарантии безопасности, продолжает держать дверь для переговоров открытой. Мы не требуем ничего неисполнимого. Готовы обсуждать предложения оппонентов, искать взаимоприемлемые решения. И диалог по гарантиям безопасности будем продолжать и наращивать», — заявила Матвиенко в беседе с «Парламентской газетой».
Она также подчеркнула, что Россия не намерена вести переговоры по вопросам безопасности бесконечно.
Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что подготовка ответа России для США и НАТО по гарантиям безопасности находится в завершающей стадии.
Глава российского МИД Сергей Лавров, отвечая на вопрос корреспондента RT, заявил, что Россия опубликует свой ответ на встречные предложения США и НАТО по гарантиям безопасности.