Матвиенко: Россия продолжает «держать открытой дверь» для переговоров по безопасности

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Российская сторона продолжает «держать открытой дверь» для переговоров с Западом по гарантиям безопасности. Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.
Матвиенко: Россия продолжает «держать открытой дверь» для переговоров по безопасности
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  • © picture alliance

«Россия, несмотря на отказ Запада предоставить ей гарантии безопасности, продолжает держать дверь для переговоров открытой. Мы не требуем ничего неисполнимого. Готовы обсуждать предложения оппонентов, искать взаимоприемлемые решения. И диалог по гарантиям безопасности будем продолжать и наращивать», — заявила Матвиенко в беседе с «Парламентской газетой».

Она также подчеркнула, что Россия не намерена вести переговоры по вопросам безопасности бесконечно.

Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что подготовка ответа России для США и НАТО по гарантиям безопасности находится в завершающей стадии.

Глава российского МИД Сергей Лавров, отвечая на вопрос корреспондента RT, заявил, что Россия опубликует свой ответ на встречные предложения США и НАТО по гарантиям безопасности.

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