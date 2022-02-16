Матвиенко: Россия продолжает «держать открытой дверь» для переговоров по безопасности

Российская сторона продолжает «держать открытой дверь» для переговоров с Западом по гарантиям безопасности. Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

«Россия, несмотря на отказ Запада предоставить ей гарантии безопасности, продолжает держать дверь для переговоров открытой. Мы не требуем ничего неисполнимого. Готовы обсуждать предложения оппонентов, искать взаимоприемлемые решения. И диалог по гарантиям безопасности будем продолжать и наращивать», — заявила Матвиенко в беседе с «Парламентской газетой».

Она также подчеркнула, что Россия не намерена вести переговоры по вопросам безопасности бесконечно.

Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что подготовка ответа России для США и НАТО по гарантиям безопасности находится в завершающей стадии.

Глава российского МИД Сергей Лавров, отвечая на вопрос корреспондента RT, заявил, что Россия опубликует свой ответ на встречные предложения США и НАТО по гарантиям безопасности.