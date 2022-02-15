МИД: Россия завершает подготовку ответа США и НАТО по гарантиям безопасности

Подготовка ответа России для США и НАТО по гарантиям безопасности находится в завершающей стадии, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

«Сегодня министр иностранных дел России Сергей Лавров сказал, что они будут опубликованы. Они сейчас уже в процессе завершения подготовки ответа, и да, они будут преданы гласности», — сказала дипломат в видео, опубликованном в её Telegram-канале.

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров, отвечая на вопрос корреспондента RT, заявил, что Россия опубликует свой ответ на встречные предложения США и НАТО по гарантиям безопасности.