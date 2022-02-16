Псаки заявила, что США не станут оказывать давление на Украину в вопросе вступления в НАТО

США не станут оказывать давление на Украину в вопросе вступления страны в Североатлантический альянс. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

«Наша позиция заключается в том, что мы не собираемся оказывать давление на Украину или какую-либо другую страну с тем, чтобы они присоединялись или не присоединялись к альянсу. У каждой страны есть право на суверенитет и территориальную целостность, и это их выбор», — заявила Псаки в ходе брифинга.

Ранее глава Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер заявил, что в НАТО отсутствует консенсус по вопросу о членстве Украины в альянсе.

Замгоссекретаря США Виктория Нуланд отметила, что вступление Украины в НАТО потребует глубоких и всеобъемлющих реформ всей украинской системы экономики, свободного и независимого судопроизводства и борьбы с коррупцией.