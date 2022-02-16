Главы МИД ФРГ, Франции, Британии и США призвали Россию принять меры по деэскалации

Главы МИД Германии, Франции, Великобритании и США призвали Россию реализовать меры по деэскалации ситуации.

«Дальнейшая тесная координация с партнёрами по России — министр иностранных дел Анналена Бербок провела телефонные переговоры с (главой МИД Франции. — RT) Жан-Ивом Ле Дрианом, (главой МИД Великобритании) Элизабет Трасс и (госсекретарём США) Энтони Блинкеном. Министры иностранных дел сошлись во мнении: важно, чтобы Россия сейчас действительно реализовала объявленные шаги по деэскалации», — говорится в заявлении МИД Германии в Twitter.

Ранее президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с канцлером ФРГ Олафом Шольцем заявил, что Россия не хочет войны.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что Путин готов к переговорам по ситуации вокруг Украины и вопросам безопасности.