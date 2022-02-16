Байден считает, что «нападение России» на Украину всё ещё «вероятно»

Американский президент Джо Байден в рамках своего видеообращения к американцам заявил, что возможность «атаки» России на Украину сохраняется.

«Мы готовы решительно ответить в случае, если Россия нападёт на Украину, и это до сих пор остаётся очень вероятным», — сказал Байден в ходе

Каких-либо доказательств своих заявлений он не привёл.

В декабре президент России Владимир Путин заявил, что российские войска дислоцированы на территории страны и никому не угрожают.

В Кремле подчёркивали, что Россия не собирается ни на кого нападать.

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявлял, что России нужны добрососедские отношения, она не заинтересована в нападении.