Байден считает, что «нападение России» на Украину всё ещё «вероятно»

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Американский президент Джо Байден в рамках своего видеообращения к американцам заявил, что возможность «атаки» России на Украину сохраняется.
Байден считает, что «нападение России» на Украину всё ещё «вероятно»
  • AP
  • © Alex Brandon

«Мы готовы решительно ответить в случае, если Россия нападёт на Украину, и это до сих пор остаётся очень вероятным», — сказал Байден в ходе 

Каких-либо доказательств своих заявлений он не привёл.

В декабре президент России Владимир Путин заявил, что российские войска дислоцированы на территории страны и никому не угрожают.

В Кремле подчёркивали, что Россия не собирается ни на кого нападать.

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявлял, что России нужны добрососедские отношения, она не заинтересована в нападении.

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