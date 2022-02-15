Джонсон и глава ЕК призвали «сохранять бдительность в ближайшие часы» в контексте Украины
- AP
«Мир должен сохранять бдительность в ближайшие часы и дни», — сообщает канцелярия премьера Великобритании.
Джонсон заявил, что Великобритания и ЕС должны продолжать работать с партнёрами над подготовкой пакета экономических санкций, которые «накажут Россию, если она нарушит суверенитет Украины».
В декабре президент России Владимир Путин заявил, что российские войска дислоцированы на территории страны и никому не угрожают.
В Кремле подчёркивали, что Россия не собирается ни на кого нападать.
Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявлял, что России нужны добрососедские отношения, она не заинтересована в нападении.