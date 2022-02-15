Джонсон и глава ЕК призвали «сохранять бдительность в ближайшие часы» в контексте Украины

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Британский премьер-министр Борис Джонсон в ходе телефонного разговора с председателем Еврокомиссии (ЕК) Урсулой фон дер Ляйен отметили необходимость «сохранять бдительность» в контексте ситуации вокруг Украины.
Джонсон и глава ЕК призвали «сохранять бдительность в ближайшие часы» в контексте Украины
  • AP

«Мир должен сохранять бдительность в ближайшие часы и дни», — сообщает канцелярия премьера Великобритании.

Джонсон заявил, что Великобритания и ЕС должны продолжать работать с партнёрами над подготовкой пакета экономических санкций, которые «накажут Россию, если она нарушит суверенитет Украины».

В декабре президент России Владимир Путин заявил, что российские войска дислоцированы на территории страны и никому не угрожают.

В Кремле подчёркивали, что Россия не собирается ни на кого нападать.

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявлял, что России нужны добрососедские отношения, она не заинтересована в нападении.

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