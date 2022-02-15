Постпред США при ОБСЕ получил данные о возвращении части сил России в пункты дислокации

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Постоянный представитель США при ОБСЕ Майкл Карпентер сказал, что Соединённые Штаты «приняли к сведению» данные о возвращении части войск России в пункты постоянной дислокации.
Постпред США при ОБСЕ получил данные о возвращении части сил России в пункты дислокации
  • © Минобороны РФ

«Мы приняли к сведению сообщения,.. что российские военные подразделения Южного и Западного военных округов «вернутся в пункты постоянной дислокации», — заявил Карпентер. Его слова приводит ТАСС.

Он также добавил, что Вашингтон будет наблюдать за конкретными действиями Москвы. 

Ранее в Минобороны заявили, что российские военные вернутся в пункты постоянной дислокации после завершения учений в Белоруссии.

Кроме того, подразделения Южного и Западного военных округов 15 февраля начнут движение в свои гарнизоны после российско-белорусских учений «Союзная решимость — 2022».

Как отметили в Кремле, Россия проводила и будет проводить учения на своей территории, это право не подлежит обсуждению.

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