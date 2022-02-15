Аналитики Пентагона изучают сведения о планах войск России по возвращению в гарнизоны

В Пентагоне слышали о сообщениях о возвращении части российских войск в места дислокации после учений, военные аналитики изучают эти данные, заявил официальный представитель Минобороны США.

«Мы в курсе сообщений о заявлениях российской стороны по поводу того, что они отводят часть войск от границы с Украиной. Наши аналитики изучают эти сведения, однако нам нечего больше добавить по данному вопросу», — сказал он в комментарии РИА Новости.

Ранее в Минобороны заявили, что российские военные вернутся в пункты постоянной дислокации после завершения учений в Белоруссии.

Кроме того, подразделения Южного и Западного военных округов 15 февраля начнут движение в свои гарнизоны после российско-белорусских учений «Союзная решимость — 2022».

Как отметили в Кремле, Россия проводила и будет проводить учения на своей территории, это право не подлежит обсуждению.