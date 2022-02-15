Политолог Мухин объяснил важность публичного ответа России по гарантиям безопасности

Директор Центра политической информации Алексей Мухин в беседе с RT прокомментировал заявление главы российского МИД Сергея Лаврова о том, что Россия опубликует свой ответ на встречные предложения США и НАТО по гарантиям безопасности.

«Россия делает публичными свои требования и ответы на эти требования, но западные страны, в силу определённых обстоятельств и противоречий, которые существуют между ними по ключевым вопросам, вынуждены формально демонстрировать полное единство, а для этого американцы свои ответы не делают публичными», — считает Мухин.

По его словам, это касается не только политиков и дипломатов, но и гражданского общества каждой страны.

«Позиция России — открытая позиция, она вызывает уважение и положительные отклики в других странах, которые не имеют предубеждения против России», — отметил политолог.

При этом эксперт добавил, что есть и те, кто создаёт «деструктивную атмосферу» и готов приписывать России «любые действия с маниакальным упорством».

«Это вызывает очень опасную ситуацию, которая может привести к глобальному вооружённому конфликту. Такое поведение западных партнёров общественно опасно», — заключил собеседник RT.

Ранее Сергей Лавров заявил о том, что Россия опубликует свой ответ на встречные предложения США и НАТО по гарантиям безопасности.

Кроме того, он отметил, что стремительность, с которой НАТО поменяло свою позицию о нежелании обсуждать с Россией ограничение вооружений в Европе, свидетельствует о том, что ещё «не всё потеряно».