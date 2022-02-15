Захарова пошутила на тему покинувших Украину депутатов Рады
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«Половина депутатов Рады, не жалея своих жизней, выдвинулась на защиту Украины в Европу. Чтобы, зайдя с тылу, вонзиться в спину агрессору. Пока Россия не напала, используют передышку с пользой — что-то копают: то ли окопы, то ли схроны», — написала она в своём Telegram-канале.
Как ранее сообщила «Украинская правда», украинские бизнесмены и олигархи покидают страну чартерными рейсами.
Президент Украины Владимир Зеленский потребовал от депутатов Верховной рады, которые выехали за границу, вернуться в страну в течение суток.
По словам секретаря СНБО Украины Алексея Данилова, за пределами страны находятся 23 депутата Верховной рады.