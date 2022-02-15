Захарова пошутила на тему покинувших Украину депутатов Рады

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя отъезд украинских политиков за границу, предположила, что они уехали в Европу для защиты своей страны.

«Половина депутатов Рады, не жалея своих жизней, выдвинулась на защиту Украины в Европу. Чтобы, зайдя с тылу, вонзиться в спину агрессору. Пока Россия не напала, используют передышку с пользой — что-то копают: то ли окопы, то ли схроны», — написала она в своём Telegram-канале.

Как ранее сообщила «Украинская правда», украинские бизнесмены и олигархи покидают страну чартерными рейсами.

Президент Украины Владимир Зеленский потребовал от депутатов Верховной рады, которые выехали за границу, вернуться в страну в течение суток.

По словам секретаря СНБО Украины Алексея Данилова, за пределами страны находятся 23 депутата Верховной рады.