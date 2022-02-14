Зеленский потребовал от покинувших Украину депутатов вернуться в страну в течение суток

Украинский президент Владимир Зеленский потребовал от депутатов Верховной рады, которые выехали за границу, вернуться в страну в течение суток.

«И я от себя лично хотел бы попросить, чтобы в течение 24 часов они уже... чтобы они (депутаты. — RT) всё-таки вернулись в государство… Считаю, что они должны вернуться, иначе нам надо всем как государству, как руководству делать серьёзные выводы», — сказал он. Слова Зеленского приводит РИА Новости.

Глава государства не стал уточнять, депутаты каких партий покинули Украину.

Как ранее сообщила «Украинская правда», украинские бизнесмены и олигархи покидают страну чартерными рейсами.