Глава СНБО Украины заявил, что за пределами страны находятся 23 депутата Рады

За рубежом к настоящему времени находятся 23 депутата Верховной рады, заявил секретарь СНБО Украины Алексей Данилов.

«На это время 23 депутата находятся за границами нашей страны», — цитирует его РИА Новости.

Данилов выразил надежду, что отсутствующие успеют на заседание Рады, запланированное на 11:00 мск 15 февраля.

Как ранее сообщила «Украинская правда», украинские бизнесмены и олигархи покидают страну чартерными рейсами.

Президент Украины Владимир Зеленский потребовал от депутатов Верховной рады, которые выехали за границу, вернуться в страну в течение суток.