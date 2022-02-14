Глава СНБО Украины заявил, что за пределами страны находятся 23 депутата Рады

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За рубежом к настоящему времени находятся 23 депутата Верховной рады, заявил секретарь СНБО Украины Алексей Данилов.
Глава СНБО Украины заявил, что за пределами страны находятся 23 депутата Рады
  • ©Yuliia Ovsiannikova / Ukrinform/Barcroft Media
  • Gettyimages.ru

«На это время 23 депутата находятся за границами нашей страны», — цитирует его РИА Новости.

Данилов выразил надежду, что отсутствующие успеют на заседание Рады, запланированное на 11:00 мск 15 февраля.

Как ранее сообщила «Украинская правда», украинские бизнесмены и олигархи покидают страну чартерными рейсами.

Президент Украины Владимир Зеленский потребовал от депутатов Верховной рады, которые выехали за границу, вернуться в страну в течение суток.

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