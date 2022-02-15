Глава МИД Кулеба заявил о выделении странами Запада помощи Украине почти на $2 млрд

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Страны Запада за последние сутки приняли решение о выделении Украине экономической помощи почти на $2 млрд. Об этом заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба.
Глава МИД Кулеба заявил о выделении странами Запада помощи Украине почти на $2 млрд
  • AP

По его словам, такая поддержка является позитивным сигналом для экономической и финансовой стабильности Украины.

«Буквально за последние сутки приняты решения почти на $2 млрд», — заявил Кулеба на брифинге.

Ранее Европарламент одобрил решение Совета ЕС о выделении Украине нового пакета помощи на сумму €1,2 млрд.

Кроме того, госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что Соединённые Штаты предложили Украине суверенные кредитные гарантии на сумму до $1 млрд.

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