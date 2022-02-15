Европарламент одобрил решение выделить Украине новый пакет помощи в размере €1,2 млрд
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- AFP
«Союз окажет макрофинансовую помощь в размере не более €1,2 млрд, которая будет доступна для поддержки макроэкономической стабилизации и программы коренных реформ на Украине», — приводит ТАСС фрагмент документа.
Ранее пресс-служба Совета ЕС сообщила, что страны Евросоюза утвердили решение о предоставлении Украине нового пакета макрофинансовой помощи в размере €1,2 млрд.
1 февраля Еврокомиссия одобрила выделение Украине кредита в €1,2 млрд макрофинансовой помощи.