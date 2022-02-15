Европарламент одобрил решение выделить Украине новый пакет помощи в размере €1,2 млрд

Европарламент (ЕП) одобрил решение Совета ЕС о выделении Украине нового пакета помощи на сумму €1,2 млрд. Об этом свидетельствуют данные голосования депутатов ЕП.

«Союз окажет макрофинансовую помощь в размере не более €1,2 млрд, которая будет доступна для поддержки макроэкономической стабилизации и программы коренных реформ на Украине», — приводит ТАСС фрагмент документа.

Ранее пресс-служба Совета ЕС сообщила, что страны Евросоюза утвердили решение о предоставлении Украине нового пакета макрофинансовой помощи в размере €1,2 млрд.

1 февраля Еврокомиссия одобрила выделение Украине кредита в €1,2 млрд макрофинансовой помощи.