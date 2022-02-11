Совет ЕС утвердил новый пакет экономической помощи Украине в размере €1,2 млрд
- Legion-Media
«Послы ЕС сегодня одобрили предложение Еврокомиссии предоставить дополнительную макрофинансовую помощь Украине размером в €1,2 млрд», — приводит ТАСС сообщение.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский по итогам визита в Киев французского лидера Эммануэля Макрона объявил о намерении властей Франции выделить €1,2 млрд финансовой поддержки.
1 февраля Еврокомиссия одобрила выделение Украине кредита в €1,2 млрд макрофинансовой помощи.
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что за последние месяцы Украина получила около $1,5 млрд поддержки от западных партнёров.