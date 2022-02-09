Зеленский сообщил, что Макрон решил выделить Украине €1,2 млрд финансовой поддержки

Короткая ссылка
Президент Украины Владимир Зеленский по итогам визита в Киев французского лидера Эммануэля Макрона объявил о намерении властей Франции выделить €1,2 млрд финансовой поддержки.
Зеленский сообщил, что Макрон решил выделить Украине €1,2 млрд финансовой поддержки
  • AP
  • © Thibault Camus

«Сегодня президент (Франции. — RT) Эммануэль Макрон объявил о решении предоставить украинскому правительству €1,2 млрд финансирования: кредит на сумму €200 млн и финансовые гарантии на сумму €1 млрд. Эти средства будут предоставляться дополнительно к уже выделенной Евросоюзом макрофинансовой поддержке на такую же сумму и направляться на конкретные проекты развития», — написал Зеленский в Telegram.

Он также отметил важность партнёрства Украины и Франции для борьбы с актуальными угрозами и вызовами.

1 февраля Еврокомиссия одобрила выделение Украине кредита в €1,2 млрд макрофинансовой помощи.

В январе Зеленский провёл телефонные переговоры с главой Еврокомиссии и поблагодарил фон дер Ляйен «за последовательную поддержку суверенитета и территориальной целостности» Украины.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что за последние месяцы Украина получила около $1,5 млрд поддержки от западных партнёров.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить