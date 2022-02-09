Зеленский сообщил, что Макрон решил выделить Украине €1,2 млрд финансовой поддержки

Президент Украины Владимир Зеленский по итогам визита в Киев французского лидера Эммануэля Макрона объявил о намерении властей Франции выделить €1,2 млрд финансовой поддержки.

«Сегодня президент (Франции. — RT) Эммануэль Макрон объявил о решении предоставить украинскому правительству €1,2 млрд финансирования: кредит на сумму €200 млн и финансовые гарантии на сумму €1 млрд. Эти средства будут предоставляться дополнительно к уже выделенной Евросоюзом макрофинансовой поддержке на такую же сумму и направляться на конкретные проекты развития», — написал Зеленский в Telegram.

Он также отметил важность партнёрства Украины и Франции для борьбы с актуальными угрозами и вызовами.

1 февраля Еврокомиссия одобрила выделение Украине кредита в €1,2 млрд макрофинансовой помощи.

В январе Зеленский провёл телефонные переговоры с главой Еврокомиссии и поблагодарил фон дер Ляйен «за последовательную поддержку суверенитета и территориальной целостности» Украины.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что за последние месяцы Украина получила около $1,5 млрд поддержки от западных партнёров.