Блинкен: США предложили Украине кредитные гарантии на сумму до $1 млрд

Госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что Соединённые Штаты предложили Украине суверенные кредитные гарантии на сумму до $1 млрд.

«Правительство США предлагает суверенные кредитные гарантии Украине на сумму до $1 млрд», — приводит РИА Новости сообщение.

Как отмечается, цель данных мер — «поддержать программу экономических реформ на Украине и продолжение взаимодействия с Международным валютным фондом».

Ранее представитель Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что США рассматривают возможность предоставления кредитных гарантий Украине в рамках пакета дополнительных мер макроэкономической поддержки.

Страны Евросоюза утвердили решение о предоставлении Украине нового пакета макрофинансовой помощи в размере €1,2 млрд.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что за последние месяцы Украина получила около $1,5 млрд поддержки от западных партнёров.