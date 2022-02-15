Представитель Белого дома заявила о возможности предоставления кредитных гарантий Украине
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«Я могу подтвердить, что такую возможность мы рассматриваем как часть дополнительной макроэкономической поддержки», цитирует РИА Новости Жан-Пьер.
Ранее страны Евросоюза утвердили решение о предоставлении Украине нового пакета макрофинансовой помощи в размере €1,2 млрд.
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что за последние месяцы Украина получила около $1,5 млрд поддержки от западных партнёров.