Представитель Белого дома заявила о возможности предоставления кредитных гарантий Украине

Представитель Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что США рассматривают возможность предоставления кредитных гарантий Украине в рамках пакета дополнительных мер макроэкономической поддержки.

«Я могу подтвердить, что такую возможность мы рассматриваем как часть дополнительной макроэкономической поддержки», цитирует РИА Новости Жан-Пьер.

Ранее страны Евросоюза утвердили решение о предоставлении Украине нового пакета макрофинансовой помощи в размере €1,2 млрд.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что за последние месяцы Украина получила около $1,5 млрд поддержки от западных партнёров.