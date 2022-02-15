Чижов: численность военных вблизи границы с Украиной эквивалентна учениям «Запад-2021»

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Постпред России при ЕС Владимир Чижов заявил, что численность российских военных вблизи границы с Украиной эквивалентна учениям «Запад-2021», но тогда никто не обратил на это внимания.
Чижов: численность военных вблизи границы с Украиной эквивалентна учениям «Запад-2021»
  • AP
  • © Russian Defense Ministry Press Service

В интервью британской газете The Guardian он отверг опасения западных стран о неминуемости конфликта и напомнил, что «численность российских войск на границе с Украиной эквивалента числу военных на широкомасштабных учениях «Запад-2021».

«И никто тогда не сказал и слова», — заявил Чижов.

Ранее первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский отметил, что Москва не располагает какими-либо причинами для якобы вторжения на Украину. 

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что цель истеричного припадка Запада по поводу якобы вторжения российской стороны на Украину 16 февраля — провокация.

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