Захарова: Киеву не хватает смелости признать нежелание выполнять Минские соглашения

У украинских властей нет сил и смелости признать, что Киев не намерен выполнять Минские соглашения. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в телефонном разговоре с Генсеком ООН Антониу Гутеррешем заявил, что Минские соглашения не могут быть выполнены «на условиях России».

«Силы и смелости сказать, что они более не привержены и не будут выполнять минские договорённости, — этих сил у них нет, потому что они понимают, что всё международное сообщество, наоборот, подчёркивает их актуальность и безальтернативность», — приводит РИА Новости слова Захаровой в эфире «Соловьёв Live».

Директор второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук отметил, что украинская сторона за семь лет с момента подписания не выполнила практически ни одного пункта из минского комплекса мер.