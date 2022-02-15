Захарова: Киеву не хватает смелости признать нежелание выполнять Минские соглашения

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У украинских властей нет сил и смелости признать, что Киев не намерен выполнять Минские соглашения. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Захарова: Киеву не хватает смелости признать нежелание выполнять Минские соглашения
  • Legion-Media
  • © Lev Radin

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в телефонном разговоре с Генсеком ООН Антониу Гутеррешем заявил, что Минские соглашения не могут быть выполнены «на условиях России».

«Силы и смелости сказать, что они более не привержены и не будут выполнять минские договорённости, — этих сил у них нет, потому что они понимают, что всё международное сообщество, наоборот, подчёркивает их актуальность и безальтернативность», — приводит РИА Новости слова Захаровой в эфире «Соловьёв Live».

Директор второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук отметил, что украинская сторона за семь лет с момента подписания не выполнила практически ни одного пункта из минского комплекса мер.

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