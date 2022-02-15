В МИД России назвали здравым смыслом выполнение Украиной Минских соглашений

Никаких «российских условий» по выполнению Украиной Минских соглашений нет, есть здравый смысл. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в телефонном разговоре с Генсеком ООН Антониу Гутеррешем заявил, что Минские соглашения не могут быть выполнены «на условиях России».

«Никаких «российских» условий нет, кроме буквально, как записано, попунктного выполнения этого документа. Можно ли это назвать «российскими» условиями или здравым смыслом?» — приводит РИА Новости слова Захаровой в эфире «Соловьёв Live».

Она напомнила, что Москва выступает за выполнение «минских договорённостей так, как это записано».

Директор второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук отметил, что украинская сторона за семь лет с момента их подписания не выполнила практически ни одного пункта из минского комплекса мер.