WP: эксперты в США разрабатывают сценарии на случай эскалации ситуации вокруг Украины

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Власти США ещё в ноябре 2021 года организовали группу экспертов, которая занимается разработкой ответа на случай эскалации ситуации вокруг Украины.

Об этом сообщает издание Washington Post.

Как отмечается, руководимая Белым домом «Команда тигров» разрабатывает варианты ответа на различные сценарии эскалации ситуации.

По данным издания, команда «составила план действий, в котором излагается набор быстрых потенциальных ответов».

Подчёркивается, что «усилия данной команды экспертов привели к появлению разоблачительных заявлений о якобы подготовке Россией повода для эскалации».

Как ранее сообщило издание Politico со ссылкой на источники, президент США Джо Байден в ходе переговоров с союзниками заявил, что Россия может «начать вторжение на Украину» 16 февраля.

Позднее президент Украины Владимир Зеленский попросил представить доказательства якобы планирующегося на 16 февраля «вторжения России на Украину».

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что цель истеричного припадка Запада по поводу якобы «вторжения» российской стороны на Украину 16 февраля — провокация.

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