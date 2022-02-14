Захарова предложила Bloomberg уточнить свой прогноз о «вторжении России на Украину»

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Официальный представитель российского МИД Мария Захарова предложила американскому агентству Bloomberg «уточнить прогноз» по поводу «нападения России на Украину».
Захарова предложила Bloomberg уточнить свой прогноз о «вторжении России на Украину»
  • РИА Новости

«Мы все помним, что американское агентство Bloomberg опубликовало сообщение о том, что 15 февраля «Россия нападёт на Украину». Не хочет это СМД (средство массовой дезинформации) уточнить прогноз?» — написала дипломат в своём Telegram-канале.

Она отметила, что «осталось пару часов для покаяния перед тем, как Bloomberg превратится в тыкву».

«А те, кто его использовал для пропаганды войны, — в крыс», — заключила она.

Ранее американское агентство Bloomberg со ссылкой на неназванных чиновников сообщило, что Россия «может напасть на Украину» 15 февраля.

Кроме того, 5 февраля агентство объявило о российском «вторжении» на Украину, выпустив ошибочный заголовок.

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что в информационном пространстве стало появляться слишком много подобных сообщений.

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