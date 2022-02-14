Захарова предложила Bloomberg уточнить свой прогноз о «вторжении России на Украину»

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова предложила американскому агентству Bloomberg «уточнить прогноз» по поводу «нападения России на Украину».

«Мы все помним, что американское агентство Bloomberg опубликовало сообщение о том, что 15 февраля «Россия нападёт на Украину». Не хочет это СМД (средство массовой дезинформации) уточнить прогноз?» — написала дипломат в своём Telegram-канале.

Она отметила, что «осталось пару часов для покаяния перед тем, как Bloomberg превратится в тыкву».

«А те, кто его использовал для пропаганды войны, — в крыс», — заключила она.

Ранее американское агентство Bloomberg со ссылкой на неназванных чиновников сообщило, что Россия «может напасть на Украину» 15 февраля.

Кроме того, 5 февраля агентство объявило о российском «вторжении» на Украину, выпустив ошибочный заголовок.

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что в информационном пространстве стало появляться слишком много подобных сообщений.