Лавров и глава МИД Ирана обсудили восстановление ядерной сделки

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян обсудили по телефону восстановление ядерной сделки.

«Обсуждалась ситуация вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе в контексте продолжающихся в Вене переговоров по восстановлению его полноценной реализации в изначально сбалансированной конфигурации, одобренной Советом Безопасности ООН. Министры констатировали ощутимое продвижение вперёд на этом важном направлении», — говорится в сообщении на сайте МИД России.

Ранее представитель Госдепартамента США сообщил, что переговоры с Ираном по возвращению к СВПД находятся на финальном этапе.

Российский постпред при международных организациях в Вене Михаил Ульянов высказался против установления искусственных дедлайнов на переговорах по СВПД и поприветствовал продолжение консультаций по его восстановлению.