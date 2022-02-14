Лавров и глава МИД Ирана обсудили восстановление ядерной сделки

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян обсудили по телефону восстановление ядерной сделки.
Лавров и глава МИД Ирана обсудили восстановление ядерной сделки
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«Обсуждалась ситуация вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе в контексте продолжающихся в Вене переговоров по восстановлению его полноценной реализации в изначально сбалансированной конфигурации, одобренной Советом Безопасности ООН. Министры констатировали ощутимое продвижение вперёд на этом важном направлении», — говорится в сообщении на сайте МИД России.

Ранее представитель Госдепартамента США сообщил, что переговоры с Ираном по возвращению к СВПД находятся на финальном этапе.

Российский постпред при международных организациях в Вене Михаил Ульянов высказался против установления искусственных дедлайнов на переговорах по СВПД и поприветствовал продолжение консультаций по его восстановлению.

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