Пентагон: военные США остаются на Украине для обеспечения безопасности дипломатов

Короткая ссылка
Некоторое количество американских военных остаётся на Украине в интересах обеспечения безопасности дипломатов США, заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби в интервью CNN.
Пентагон: военные США остаются на Украине для обеспечения безопасности дипломатов
  • AFP

«На Украине всё ещё сохраняется небольшое военное присутствие, связанное с нашим дипломатическим присутствием», — цитирует его РИА Новости.

Представитель Минобороны США не уточнил, о каких именно силах идёт речь. По словам Кирби, бойцы нацгвардии штата Флорида, которые выполняли функции инструкторов для ВСУ, были выведены из страны.

Советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан ранее заявил, что в случае «вторжения» России на Украину власти США готовы распорядиться, чтобы все сотрудники дипмиссии в Киеве покинули страну.

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов отмечал, что видит в словах Салливана о «нападении» на Украину стремление США повысить градус антироссийской пропагандистской кампании.

В Кремле подчёркивали, что Россия не собирается ни на кого нападать.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить