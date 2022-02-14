Пентагон: военные США остаются на Украине для обеспечения безопасности дипломатов

Некоторое количество американских военных остаётся на Украине в интересах обеспечения безопасности дипломатов США, заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби в интервью CNN.

«На Украине всё ещё сохраняется небольшое военное присутствие, связанное с нашим дипломатическим присутствием», — цитирует его РИА Новости.

Представитель Минобороны США не уточнил, о каких именно силах идёт речь. По словам Кирби, бойцы нацгвардии штата Флорида, которые выполняли функции инструкторов для ВСУ, были выведены из страны.

Советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан ранее заявил, что в случае «вторжения» России на Украину власти США готовы распорядиться, чтобы все сотрудники дипмиссии в Киеве покинули страну.

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов отмечал, что видит в словах Салливана о «нападении» на Украину стремление США повысить градус антироссийской пропагандистской кампании.

В Кремле подчёркивали, что Россия не собирается ни на кого нападать.