Власти Нидерландов подтвердили отзыв пятерых наблюдателей ОБСЕ с востока Украины

Официальный представитель МИД Нидерландов Тесса ван Стаден подтвердила решение королевства об отзыве пятерых наблюдателей ОБСЕ с востока Украины.

«Нидерланды действительно приняли решение отозвать пятерых сотрудников ОБСЕ с Украины. В Киеве остаются три сотрудника ОБСЕ», — сказала она в комментарии РИА Новости.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на очевидцев сообщало, что американские представители СММ ОБСЕ в Донбассе начали покидать Донецк на машинах.

В представительстве самопровозглашённой Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня заявили, что, даже если представители других стран покинут состав донецкого офиса СММ, работа миссии не остановится.

Генсек ОБСЕ Хельга Шмид заверила, что миссия продолжит выполнять мандат на Украине без перерыва.