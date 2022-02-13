Посол Франции в Киеве рекомендовал согражданам запастись едой

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Посол Франции в Киеве Этьен де Понсен рекомендовал проживающим на территории Украины соотечественникам следить за состоянием документов и подготовить запас еды.
Посол Франции в Киеве рекомендовал согражданам запастись едой
  • Gettyimages.ru

Глава дипмиссии отметил, что дипломаты регулярно отслеживают ситуацию на Украине.

«На данном этапе мы не даём общей рекомендации французам, проживающим на Украине, покинуть страну», — говорится в тексте заявления посла.

Вместе с этим он посоветовал французам следить за состоянием личных документов, а также подготовить некоторый запас воды, еды и тёплой одежды «из практических целей».

Ранее ряд стран ЕС призвали своих граждан покинуть Украину. Так, например, соответствующие рекомендации дали власти ГерманииИталииЧехииНидерландовФинляндии.

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