Посол Франции в Киеве рекомендовал согражданам запастись едой

Посол Франции в Киеве Этьен де Понсен рекомендовал проживающим на территории Украины соотечественникам следить за состоянием документов и подготовить запас еды.

Глава дипмиссии отметил, что дипломаты регулярно отслеживают ситуацию на Украине.

«На данном этапе мы не даём общей рекомендации французам, проживающим на Украине, покинуть страну», — говорится в тексте заявления посла.

Вместе с этим он посоветовал французам следить за состоянием личных документов, а также подготовить некоторый запас воды, еды и тёплой одежды «из практических целей».

Ранее ряд стран ЕС призвали своих граждан покинуть Украину. Так, например, соответствующие рекомендации дали власти Германии, Италии, Чехии, Нидерландов, Финляндии.