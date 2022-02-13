Глава МИД Южной Кореи заявил, что страна изучает возможность поставок газа в Европу

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Южная Корея рассматривает возможность поставок газа на европейский рынок. Об этом в ходе пресс-конференции заявил глава южнокорейского внешнеполитического ведомства Чон Ый Ён.

«Касательно Украины ситуация развивается в неправильном направлении, и что касается поддержки отправки природного газа в Европу, в плане помощи поставкам газа в Европу, если возникнут какие-то сложности, мы активно рассматриваем этот вопрос», — приводит его слова РИА Новости.

9 февраля сообщалось, что Япония направила несколько танкеров с излишками СПГ в Европу.

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель отметил, что  Евросоюз не верит в возможность полного прекращения газовых поставок из России.

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