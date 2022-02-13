Немецкий политолог Рар призвал договориться с Россией о повышении поставок газа

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Немецкий политолог Александр Рар сообщил, что ФРГ необходимо договориться с Россией об увеличении поставок газа.

«Россия остаётся нашим основным поставщиком газа. Так что надо договариваться с Россией», — написал он в своём Twitter-аккаунте.

По мнению политолога, поскольку в 2022 году Германия полностью отказывается от атомной энергетики и постепенно от угля, мощности нужно будет расширять за счёт газа, в том числе газовых электростанций, которые будут впоследствии переведены на водород.

Он отметил, что  в связи с энергетическим переходом потребности ФРГ в голубом топливе могут возрасти.

Ранее эксперт Федерального института геонаук и природных ресурсов (BGR) Мартин Пайн заявил, что Германия не сможет оперативно найти замену российскому газу, углю и нефти в случае остановки поставок.

Высокопоставленный представитель американской администрации ранее заявил, что США ищут альтернативные источники природного газа для Европы в разных регионах мира на случай «прекращения поставок из России».

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