Немецкий политолог Рар призвал договориться с Россией о повышении поставок газа

Немецкий политолог Александр Рар сообщил, что ФРГ необходимо договориться с Россией об увеличении поставок газа.

«Россия остаётся нашим основным поставщиком газа. Так что надо договариваться с Россией», — написал он в своём Twitter-аккаунте.

По мнению политолога, поскольку в 2022 году Германия полностью отказывается от атомной энергетики и постепенно от угля, мощности нужно будет расширять за счёт газа, в том числе газовых электростанций, которые будут впоследствии переведены на водород.

Он отметил, что в связи с энергетическим переходом потребности ФРГ в голубом топливе могут возрасти.

Weil wir 2022 ganz aus der Atomkraft und schrittweise aus Kohle aussteigen, müssen Kapazitäten mit Gas erweitert werden, u.a. Gaskraftwerke, die auch auf Wasserstoff umgestellt werden. Russland bleibt aber unser Hauptlieferant von Gas. Also müssen wir uns mit Russland vertragen. — Alexander Rahr (@alexander_rahr) February 10, 2022

Ранее эксперт Федерального института геонаук и природных ресурсов (BGR) Мартин Пайн заявил, что Германия не сможет оперативно найти замену российскому газу, углю и нефти в случае остановки поставок.

Высокопоставленный представитель американской администрации ранее заявил, что США ищут альтернативные источники природного газа для Европы в разных регионах мира на случай «прекращения поставок из России».