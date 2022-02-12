Зеленский и Макрон обсудили ситуацию на Украине и нормандский формат

Украинский лидер Владимир Зеленский и президент Франции Эммануэль Макрон обсудили ситуацию вокруг Украины.

Об этом глава Украины сообщил на своей странице в Twitter.

«Говорили о ситуации с безопасностью и путях активизации мирного процесса в пределах «нормандской четвёрки», Трёхсторонней контактной группы. Обменялись мнениями по поводу последних международных переговоров», — написал Зеленский.

Вместе с этим украинский президент заявил о том, что высоко ценить личную вовлеченность Макрона в процесс деэскалации вокруг Украины.

Ранее президент России Владимир Путин во время телефонного разговора с французским лидером Эммануэлем Макроном заявил о нежелании Запада подтолкнуть Киев к выполнению Минских соглашений.

11 февраля замглавы администрации президента России Дмитрий Козак заявил, что урегулирование внутриукраинского конфликта находится на нулевой отметке, на уровне 2015 года. Данное заявление он сделал после того, как стало известно, что переговоры политсоветников лидеров стран «нормандской четвёрки» в Берлине завершились без значимых результатов.