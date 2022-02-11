Козак заявил, что урегулирование украинского конфликта находится на уровне 2015 года

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Урегулирование внутриукраинского конфликта находится на нулевой отметке, на уровне 2015 года, заявил замглавы администрации президента России Дмитрий Козак.
Козак заявил, что урегулирование украинского конфликта находится на уровне 2015 года
  • РИА Новости

«Абсолютно абсурдная ситуация, которая показывает, что все семь лет с момента подписания соглашения это был полный блеф. Мы находимся на нулевой отметке, на которой остановились 9 марта 2015 года», — цитирует его РИА Новости.

Ранее стало известно, что переговоры политсоветников лидеров стран «нормандской четвёрки» в Берлине завершились без значимых результатов.

Глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила, что диалог был сложным и продолжался более десяти часов.

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