Козак заявил, что урегулирование украинского конфликта находится на уровне 2015 года

Урегулирование внутриукраинского конфликта находится на нулевой отметке, на уровне 2015 года, заявил замглавы администрации президента России Дмитрий Козак.

«Абсолютно абсурдная ситуация, которая показывает, что все семь лет с момента подписания соглашения это был полный блеф. Мы находимся на нулевой отметке, на которой остановились 9 марта 2015 года», — цитирует его РИА Новости.

Ранее стало известно, что переговоры политсоветников лидеров стран «нормандской четвёрки» в Берлине завершились без значимых результатов.

Глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила, что диалог был сложным и продолжался более десяти часов.