В США высказались о готовности возможных санкций Запада против России

Сотрудник американской администрации высокого ранга на спецбрифинге прокомментировал готовность возможных санкций Запада против России.

«В последние дни мы продолжили предоставлять помощь Украине в сфере безопасности, а наши консультации с ЕС, Великобританией, Канадой и другими партнёрами и союзниками по обеспечению готовности к незамедлительному введению серьёзных финансовых санкций и экспортных ограничений также движутся к кульминации», — цитирует его ТАСС.

Вместе с этим он добавил, что США и их союзники наращивают усилия, направленные на сдерживание России и на то, «чтобы она понесла издержки, если она всё равно решит прибегнуть к военным действиям».

Ранее замглавы российского МИД Александр Панкин заявил, что негативные последствия жёстких санкций против России будут неминуемы для западных инициаторов в случае принятия таких мер.

Также в МИД России заявили, что западные страны готовы придумать повод для санкций против России.