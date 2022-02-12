В США высказались о готовности возможных санкций Запада против России

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Сотрудник американской администрации высокого ранга на спецбрифинге прокомментировал готовность возможных санкций Запада против России.
В США высказались о готовности возможных санкций Запада против России
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«В последние дни мы продолжили предоставлять помощь Украине в сфере безопасности, а наши консультации с ЕС, Великобританией, Канадой и другими партнёрами и союзниками по обеспечению готовности к незамедлительному введению серьёзных финансовых санкций и экспортных ограничений также движутся к кульминации», — цитирует его ТАСС.

Вместе с этим он добавил, что США и их союзники наращивают усилия, направленные на сдерживание России и на то, «чтобы она понесла издержки, если она всё равно решит прибегнуть к военным действиям».

Ранее замглавы российского МИД Александр Панкин заявил, что негативные последствия жёстких санкций против России будут неминуемы для западных инициаторов в случае принятия таких мер.

Также в МИД России заявили, что западные страны готовы придумать повод для санкций против России.

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