Боррель: диппредставительства стран ЕС продолжают работать в Киеве

Короткая ссылка
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что дипломатические представительства стран — членов Европейского союза продолжают работать в Киеве.
Боррель: диппредставительства стран ЕС продолжают работать в Киеве
  • AP

«Наши дипломатические представительства не закрываются. Они остаются в Киеве и продолжают действовать в поддержку граждан ЕС и в сотрудничестве с украинскими властями. Присутствие на месте и рекомендации по поездкам для граждан ЕС корректируются по мере необходимости с учётом ситуации по безопасности», — цитирует заявление Борреля ТАСС.

Ранее ряд стран ЕС призвал своих граждан покинуть Украину, при этом некоторые из государств также призвали уехать сотрудников своих посольств на Украине и членов их семей.

Так, например, соответствующие рекомендации дали власти Германии, Италии, Чехии, Нидерландов, Финляндии.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить