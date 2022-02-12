Боррель: диппредставительства стран ЕС продолжают работать в Киеве

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что дипломатические представительства стран — членов Европейского союза продолжают работать в Киеве.

«Наши дипломатические представительства не закрываются. Они остаются в Киеве и продолжают действовать в поддержку граждан ЕС и в сотрудничестве с украинскими властями. Присутствие на месте и рекомендации по поездкам для граждан ЕС корректируются по мере необходимости с учётом ситуации по безопасности», — цитирует заявление Борреля ТАСС.

Ранее ряд стран ЕС призвал своих граждан покинуть Украину, при этом некоторые из государств также призвали уехать сотрудников своих посольств на Украине и членов их семей.

Так, например, соответствующие рекомендации дали власти Германии, Италии, Чехии, Нидерландов, Финляндии.