В МИД Франции назвали долгими и сложными переговоры советников «нормандской четвёрки»
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«Даже если дискуссии были долгими и трудными, они подтвердили общее стремление к выполнению Минских соглашений», — приводит РИА Новости заявление.
Отмечается, что политсоветники «нормандского формата» продолжили обсуждение имплементации Минских договорённостей, в частности политических, гуманитарных аспектов и аспектов безопасности.
Ранее замглавы администрации президента России Дмитрий Козак сообщил, что переговоры политсоветников лидеров стран «нормандской четвёрки» в Берлине завершились без значимых результатов.
По его словам, трое из четырёх участников переговоров не готовы к выполнению Минских соглашений.
Глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила, что прошедшие накануне переговоры советников лидеров «нормандской четвёрки» были сложными.