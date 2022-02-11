В МИД Франции назвали долгими и сложными переговоры советников «нормандской четвёрки»

Представитель французского внешнеполитического ведомства заявил, что минувшие переговоры политических советников лидеров стран «нормандской четвёрки» в Берлине были долгими и сложными, но дискуссии подтвердили общее намерение к выполнению Минских соглашений.

«Даже если дискуссии были долгими и трудными, они подтвердили общее стремление к выполнению Минских соглашений», — приводит РИА Новости заявление.

Отмечается, что политсоветники «нормандского формата» продолжили обсуждение имплементации Минских договорённостей, в частности политических, гуманитарных аспектов и аспектов безопасности.

Ранее замглавы администрации президента России Дмитрий Козак сообщил, что переговоры политсоветников лидеров стран «нормандской четвёрки» в Берлине завершились без значимых результатов.

По его словам, трое из четырёх участников переговоров не готовы к выполнению Минских соглашений.

Глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила, что прошедшие накануне переговоры советников лидеров «нормандской четвёрки» были сложными.