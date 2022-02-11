Посол России в Австрии Любинский заявил о различиях в реакции на ситуации с RT DE и DW

Посол России в Австрии Дмитрий Любинский заявил о различиях в реакции на ситуации с RT DE и Deutsche Welle.

«Я не могу сказать, что о прекращении лицензии или снятии RT со спутника в Австрии абсолютно ничего не сообщалось. Двумя строчками на задних страницах это присутствовало. Зато когда Россия принимает,

в свою очередь, ответные меры в отношении Deutsche Welle, это, конечно, сразу автоматом топ-тема, «произвол русских». То, что это ответные меры, это уходит, естественно, на задний план. И, к большому сожалению, на такое развитие ситуации реакция официальных структур Австрии тоже однобокая», — сказал посол.

По его словам, то же самое происходит на площадке ОБСЕ.

Между тем, добавил Любинский, в Австрии «RT востребован, RT читают, RT слышен, и он интересен».

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление представителя ОБСЕ Терезы Рибейру на ответные меры Москвы против Deutsche Welle (DW).

2 февраля стало известно, что в документе, полученном компанией RT DE Productions в Берлине, говорится, что за вещание ответственна именно эта компания. Это значит, что никакая другая европейская инстанция, кроме MABB, не может лицензировать канал.

Регулятор постановил прекратить вещание на спутнике Eutelsat, Smart TV, на сайте и в приложении RT, а также на платформе «Одиссей».

Руководитель RT DE Productions Динара Токтосунова отметила, что решение немецкого регулятора MABB будет обжаловано в суде.