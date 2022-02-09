Захарова назвала заявление представителя ОБСЕ на меры против DW «информационной вспышкой»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление представителя ОБСЕ Терезы Рибейру на меры Москвы против Deutsche Welle (DW).

«Госпожа Рибейру проигнорировала вообще всю последовательность событий, она проигнорировала в принципе проблемы, с которыми сталкивается RT DE... При этом российской стороне она это всё объясняет, она не говорит о том, что принципиально не будет этой темой интересоваться, она говорит о том, что она ведёт тихую дипломатию.. Но в данном случае получилось наоборот. Про RT ни тихой, ни громкой дипломатии не было, а в отношении Deutsche Welle было прямо целое заявление», — отметила Захарова.

По её словам, не удалось найти ни одного публичного заявления представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ в связи с длящейся не первый год откровенной травлей RT DE в ФРГ и других западных странах.

«Мы не слышим призывов госпожи Рибейру прекратить проводимую против российского СМИ клеветническую кампанию, в рамках которой выдвигаются абсолютно беспочвенные обвинения... опровергнутые в том числе и в немецких судах... Мы не слышим выражений обеспокоенности госпожи Рибейру по поводу централизованно инспирируемых попыток блокирования банковского обслуживания RT DE и противодействия правительства ФРГ лицензированию телеканала в государствах Европейского союза», — сказала Захарова.

Она заявила, что представитель ОБСЕ не сделала ни единой попытки выступить авторитетным международным посредником и побудить Берлин к поиску конструктивного решения созданной им же проблемы.

«Её заявление по поводу ответных мер, принятых в отношении германского государственного медиахолдинга Deutsche Welle, — это внезапная информационная вспышка на фоне в целом полусонных реакций на факты грубейших нарушений прав журналистов в Прибалтике, на Украине и в так называемых продвинутых демократиях Запада», — заявила Захарова.

Официальный представитель МИД России призвала институт ОБСЕ по вопросам свободы СМИ занять позицию честного брокера и в рамках своего мандата приложить усилия для урегулирования ситуации вокруг запрета властями ФРГ деятельности RT DE и последовавших за этим вынужденных ответных мер российской стороны в отношении Deutsche Welle.

2 февраля стало известно, что в документе, полученном компанией RT DE Productions в Берлине, говорится, что за вещание ответственна именно эта компания. Это значит, что никакая другая европейская инстанция, кроме MABB, не может лицензировать канал.

Регулятор постановил прекратить вещание на спутнике Eutelsat, Smart TV, на сайте и в приложении RT, а также на платформе «Одиссей».

Руководитель RT DE Productions Динара Токтосунова отметила, что решение немецкого регулятора MABB будет обжаловано в суде.

Посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко назвал ситуацию с прекращением вещания RT DE унизительной для Белграда, который выдал телеканалу лицензию в полном соответствии с Европейской конвенцией о телевещании.