Захарова прокомментировала заявление Столтенберга о риске нового конфликта в Европе

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга о риске нового военного конфликта в Европе.

«А вот что происходит на самом деле: НАТО продолжает наращивать присутствие у границ России и создаёт для этого повод в виде нагнетания ситуации вокруг Украины», — написала дипломат в своём Telegram-канале.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг ранее заявил о сохранении риска вооружённого конфликта в Европе, «так как число российских военных продолжает возрастать».

Министры обороны стран — участниц НАТО 16—17 февраля встретятся для обсуждения усиления присутствия альянса в Восточной Европе.