Захарова прокомментировала заявление Столтенберга о риске нового конфликта в Европе

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга о риске нового военного конфликта в Европе.
Захарова прокомментировала заявление Столтенберга о риске нового конфликта в Европе
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«А вот что происходит на самом деле: НАТО продолжает наращивать присутствие у границ России и создаёт для этого повод в виде нагнетания ситуации вокруг Украины», — написала дипломат в своём Telegram-канале.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг ранее заявил о сохранении риска вооружённого конфликта в Европе, «так как число российских военных продолжает возрастать».

Министры обороны стран — участниц НАТО 16—17 февраля встретятся для обсуждения усиления присутствия альянса в Восточной Европе.

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