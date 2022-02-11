Главы Минобороны стран НАТО 16—17 февраля обсудят усиление альянса в Восточной Европе

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Министры обороны стран — участниц НАТО 16—17 февраля встретятся для обсуждения усиления присутствия альянса в Восточной Европе.
Главы Минобороны стран НАТО 16—17 февраля обсудят усиление альянса в Восточной Европе
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«На следующей неделе министры обороны обсудят, как мы можем усилить наше присутствие в восточной части альянса», — цитирует ТАСС генсека НАТО Йенса Столтенберга.

Ранее Süddeutsche Zeitung со ссылкой на агентство DPA сообщило о решении альянса разместить боевые группы в Восточной Европе в связи с размещением российских войск на границе с Украиной.

Столтенберг пообещал украинскому президенту Владимиру Зеленскому продолжить оказывать Киеву практическую и политическую помощь.

Замминистра иностранных дел России Андрей Руденко заявил, что установление мира на Украине не входит в планы Североатлантического альянса. По его словам, ситуация дошла до абсурда.

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