Генсек НАТО Столтенберг заявил о риске вооружённого конфликта в Европе

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Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил о сохранении риска вооружённого конфликта в Европе, при этом, по его словам, полной уверенности в неизбежности военного конфликта у него нет.
Генсек НАТО Столтенберг заявил о риске вооружённого конфликта в Европе
  • AP

«Существует реальный риск, так как мы продолжаем наблюдать усиление военного присутствия близ Украины и на её территории», — цитирует ТАСС Столтенберга. 

По его словам, «есть риск нового вооружённого конфликта в Европе, так как число российских военных продолжает возрастать».

Генсек НАТО подчеркнул, что полной уверенности в неизбежности военного конфликта нет.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что он не намерен отправлять на Украину американские войска, так как это гипотетически может привести к боевым столкновениям с Россией, которые, по его словам, спровоцируют мировую войну.

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что Россия призывает страны Запада остановить нагнетание напряжённости вокруг Украины.

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