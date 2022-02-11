Байден исключил отправку американских войск на Украину

Президент США Джо Байден не намерен отправлять на Украину американские войска, так как это гипотетически может привести к боевым столкновениям с Россией, которые, по его словам, спровоцируют мировую войну.

«Такого сценария нет. Это мировая война, когда американцы и русские начинают стрелять друг в друга», — ответил он в интервью телеканалу NBC на вопрос о возможности отправки военных США на Украину для помощи с эвакуацией сограждан из этой страны.

Ранее Байден призвал американцев немедленно покинуть Украину, так как ситуация, по его словам, может стремительно принять «сумасшедший оборот».

Госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что Белый дом совместно с конгрессом США работает над существенным увеличением объёмов военной помощи Украины.